«Полярные технологии пригодятся на новых планетах»

В России оборудуют систему из 140 автоматических станций для наблюдения многолетней мерзлоты. Об этом в интервью «Известиям», приуроченному к Дню полярника, который отмечается в РФ 21 мая, рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
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