«Полярные технологии пригодятся на новых планетах»

В России оборудуют систему из 140 автоматических станций для наблюдения многолетней мерзлоты. Об этом в интервью «Известиям», приуроченному к Дню полярника, который отмечается в РФ 21 мая, рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.