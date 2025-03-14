От дурнушки до иконы стиля: звезде «Не родись красивой» Нелли Уваровой — 45 лет

В пятницу, 14 марта, российской актрисе Нелли Уваровой исполняется 45 лет. Несмотря на десятки ярких ролей в театре и кино, для многих она навсегда останется Катей Пушкаревой из сериала «Не родись красивой», который покорил сердца миллионов россиян.
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