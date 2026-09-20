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Царьград

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"Они стояли на задних лапах и рычали": Иркутский сборщик ягод рассказал, как ему удалось выжить при нападении медведей

"Они стояли на задних лапах и рычали": Иркутский сборщик ягод рассказал, как ему удалось выжить при нападении медведей

Сборщик ягод из Иркутской области, которому удалось выжить при нападении медведей, рассказал, как он спасся.

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