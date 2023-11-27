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Один факт о стекле, который не смогла объяснить наука: за его открытие была обещана награда в 1 миллион долларов

Стекло - один из самых капризных материалов. Несмотря на отлаженную технологию запекания, выверенные температурные программы, время от времени стекло в печи ведёт себя, как бы помягче сказать, нестандартно.

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