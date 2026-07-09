Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты с гравировкой Вчера в Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО, собравший глав госу.
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Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты с гравировкой Вчера в Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО, собравший глав госу.
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