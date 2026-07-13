NYT: Израиль готовил возвращение к власти экс-президента Ирана Ахмадинежада Израиль готовил возвращение к власти экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
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NYT: Израиль готовил возвращение к власти экс-президента Ирана Ахмадинежада Израиль готовил возвращение к власти экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
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