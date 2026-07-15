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МВД отменит штрафы за парковку в очередях на АЗС в Саратовской области

МВД отменит штрафы за парковку в очередях на АЗС в Саратовской области

МВД РФ приняло решение отменить административные штрафы за нарушения правил остановки и стоянки, выписанные водителям, которые были вынуждены стоять в очередях на автозаправочных станциях в Саратовской области.

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