Владимир Зеленский должен сидеть в тюрьме до разработки плана смертной казни ему. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
В США раскритиковали Зеленского за его слова о Путине
Комментарии
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W
Walery
Недалекий Лицедей из КВН Зеленский - куда смотрел и что думал народ выбирая его президентом? В Грузии тоже первоначально позвали в президенты француженку... посмотрели, оценили и, и изгнали ее при том, что держалась она за власть и ногами и руками... была готова школьников подставить призывая их проводить ночи на площадях Тбилиси. Примерно тоже самое в Ереване - там армяне растеряли свои мозги... и уже завтра превратятся (так они думают) в ЕС и им там вручат кружевные трусики... = это такая мечта у амянинов. Например, Монголия на такую туфту не среагировала... как и Белоруссия тоже!
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