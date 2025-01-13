В США раскритиковали Зеленского за его слова о Путине

W

Walery

Недалекий Лицедей из КВН Зеленский - куда смотрел и что думал народ выбирая его президентом? В Грузии тоже первоначально позвали в президенты француженку... посмотрели, оценили и, и изгнали ее при том, что держалась она за власть и ногами и руками... была готова школьников подставить призывая их проводить ночи на площадях Тбилиси. Примерно тоже самое в Ереване - там армяне растеряли свои мозги... и уже завтра превратятся (так они думают) в ЕС и им там вручат кружевные трусики... = это такая мечта у амянинов. Например, Монголия на такую туфту не среагировала... как и Белоруссия тоже!