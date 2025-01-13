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В США раскритиковали Зеленского за его слова о Путине

В США раскритиковали Зеленского за его слова о Путине

Владимир Зеленский должен сидеть в тюрьме до разработки плана смертной казни ему. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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Комментарии
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W
Walery
Недалекий Лицедей из КВН  Зеленский - куда смотрел и что думал народ выбирая его президентом?  В Грузии тоже первоначально позвали в президенты француженку... посмотрели, оценили и, и изгнали ее при том, что держалась она за власть и ногами и руками... была готова школьников подставить призывая их проводить ночи на площадях Тбилиси.   Примерно тоже самое в Ереване - там армяне растеряли свои мозги... и уже завтра превратятся (так они думают) в ЕС  и им там вручат кружевные трусики... = это такая мечта у амянинов. Например, Монголия на такую туфту не среагировала...  как и Белоруссия тоже!
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