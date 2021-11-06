Педиатр Екатерина Соломаха назвала способы подготовить ребенка к школе после каникул

После осенних каникул всем школьникам страны предстоит вернуться на учебу уже 8 ноября. Возвращаться к обучению после выходных детям всегда непросто, и на плечи родителей ложиться ответственность за то, как настроить своего ребенка на рабочий лад.
После осенних каникул всем школьникам страны предстоит вернуться на учебу уже 8 ноября. Возвращаться к обучению после выходных детям всегда непросто, и на плечи родителей ложиться ответственность за то, как настроить своего ребенка на рабочий лад.
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