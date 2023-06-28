Военное обозрение

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Минобороны Тайваня сообщило о проходе неподалёку острова двух российских фрегатов

Минобороны Тайваня сообщило о проходе неподалёку острова двух российских фрегатов

Неподалёку от берегов китайского острова Тайвань были замечены два российских военных фрегата. Об это сообщило министерство обороны Тайваня.

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