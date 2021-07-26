Картофельные кнедли с говяжьим фаршем, сметаной и свежим огурцом

Ингредиенты: Лук репчатый — 100 гр Сметана 20% — 90 г Мука пшеничная — 182 гр Картофель свежий — 400 гр Говядина фарш — 200 гр Тмин молотый — 1 гр Яйца куриные — 1 шт Огурцы свежие — 80-120 гр Приготовление: Шаг 1 Разогрейте духовку до 180°С.
Ингредиенты: Лук репчатый — 100 гр Сметана 20% — 90 г Мука пшеничная — 182 гр Картофель свежий — 400 гр Говядина фарш — 200 гр Тмин молотый — 1 гр Яйца куриные — 1 шт Огурцы свежие — 80-120 гр Приготовление: Шаг 1 Разогрейте духовку до 180°С.
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