Карельские Вести

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Картофельные кнедли с говяжьим фаршем, сметаной и свежим огурцом

Картофельные кнедли с говяжьим фаршем, сметаной и свежим огурцом

Ингредиенты: Лук репчатый — 100 гр Сметана 20% — 90 г Мука пшеничная — 182 гр Картофель свежий — 400 гр Говядина фарш — 200 гр Тмин молотый — 1 гр Яйца куриные — 1 шт Огурцы свежие — 80-120 гр Приготовление: Шаг 1 Разогрейте духовку до 180°С.

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