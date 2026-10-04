Расстрел парламента как путь к единоличной власти: годовщина «чёрного октября» 1993-го

3–4 октября 1993 года Россия пережила один из самых трагических моментов новейшей истории. Танки прямой наводкой били по Дому Советов в центре Москвы.
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- Обещания по ужест...
- Обещания по ужест...
- Обещания по ужест...
Преступление, с попыткой разрушения России... Причем реально виновны именно "лидеры" всех сторон... Каждый из них защищал свою "единственно верную" позицию... С одной стороны, амбиции, ЧСВ и основы конституции уже разваленной Державы, с другой - амбиции, ЧСВ и подготовленный проект основного закона новой России. По результатам - "хотелки", "обещалки" и последствия деяний ЕБН и команды расхлёбываем до сих пор. Ярчайшие персоны - Макашов... Терехин... тогдашний "вице-президент" Руцкой. На генерал-губернаторстве в Курской области с ретро-проекцией на всю страну, привёл в не меньший шок по последствиям... При команде "генерала" ... область провалена в долги и дефицит кадров из-за притягивания на руководящие посты родственно, социально, коммерчески, корпоративно близких, но мало компетентных... "Защитники" Белого дома ошибаясь думали, что защищали конституционный порядок, а по факту погибли за недоговороспособных, амбициозных политиканов... Игра была равна...играли два...
И кто даст гарантию, что сегодня это не может повторится?