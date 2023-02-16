В Запорожской области требуют от Киева не блокировать Каховское водохранилище

commons.wikimedia.org/Kosteckiy19 (CC BY-SA 4.0) Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов потребовал от властей Украины перестать блокировать подачу воды в Каховское водохранилище, на котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).