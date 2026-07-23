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Экс-капитан юношеской сборной России получил условный срок за мошенничество

Экс-капитан юношеской сборной России получил условный срок за мошенничество

Признан виновным по делу о мошенничестве бывший капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов, лю этом 23 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Вольского районного суда Саратовской области.

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