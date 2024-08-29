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Рука Кремля дотянулась до британских закусочных

Рука Кремля дотянулась до британских закусочных

На столе простого жителя Соединенного Королевства что ни день дорожает привычная еда. Фиш энд чипс - рыба с картошкой - незатейливое блюдо, которое занимает важное место в рационе и сознании британцев как один из символов стабильности и верности традициям.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В штатах поднял цены в магазинах и на заправках, у бритишей продукты подорожали и энергоносители, и так по всей Гейропе. Ну и кто по Вашему правит этим миром? Если виноват во всех бедах?😀
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