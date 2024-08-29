Рука Кремля дотянулась до британских закусочных

На столе простого жителя Соединенного Королевства что ни день дорожает привычная еда. Фиш энд чипс - рыба с картошкой - незатейливое блюдо, которое занимает важное место в рационе и сознании британцев как один из символов стабильности и верности традициям.
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