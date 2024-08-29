Рука Кремля дотянулась до британских закусочных

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Леонид Ла Рошель

В штатах поднял цены в магазинах и на заправках, у бритишей продукты подорожали и энергоносители, и так по всей Гейропе. Ну и кто по Вашему правит этим миром? Если виноват во всех бедах?😀