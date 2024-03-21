Евросовет не согласовал изъятие российских замороженных активов и призвал к усилению санкций против Москвы

Главы государств-членов ЕС по итогам саммита в Брюсселе в четверг, 21 марта, не смогли согласовать практических решений об изъятии доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Украины и призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против Москвы, – сообщают СМИ.
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