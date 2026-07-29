В Китае открыли один из самых больших музеев естественной истории в мире

Музей естественной истории Шэньчжэня / © B+H Architects После четырех лет строительства здесь открылся Музей естественной истории Шэньчжэня, который уже называют одним из самых впечатляющих музеев подобного рода в мире.
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