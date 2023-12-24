Врач рассказала, как выглядеть бодро и свежо по утрам

Гимнастика и здоровая пища помогут утром выглядеть бодро и свежо. Об этом 24 декабря «Известиям» рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая.
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