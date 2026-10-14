Небензя: помощник Генсека решила посетить иное мероприятие вместо заседания СБ

Помощник Генсека ООН Клаудиа Фуэнтес Хулио решила посетить иное мероприятие вместо неформального заседания СБ по Украине, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
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