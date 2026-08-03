БПЛА прилетел прямо на пляж и упал на людей. В Минздраве сообщили уже о 17 раненых под Геленджиком. Четыре человека погибли

БПЛА прилетел прямо на пляж и упал на людей. В Минздраве сообщили уже о 17 раненых под Геленджиком. Четыре человека погиблиПо данным Министерства здравоохранения РФ, в результате атаки БПЛА в Геленджике госпитализированы 17 человек, среди которых двое детей.
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