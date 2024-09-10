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“Я уйду…”, – ожидающий последней процедуры Отар Кушанашвили рассказал об окончании карьеры

“Я уйду…”, – ожидающий последней процедуры Отар Кушанашвили рассказал об окончании карьеры

Отар Кушанашвили. Фото: dzen.ruВ конце июня Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован. У журналиста был обнаружен рак.

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