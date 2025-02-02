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Что должен знать российский турист, чтобы поехать на отдых в Турцию: въезд с массой требований

Что должен знать российский турист, чтобы поехать на отдых в Турцию: въезд с массой требований

Что должен знать российский турист, чтобы поехать на отдых в Турцию: въезд с массой требований Ольга БезродняяДля российских туристов всегда Турция стояла на первом месте, когда был выбор, куда поехать отдыхать за границу.

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