Что должен знать российский турист, чтобы поехать на отдых в Турцию: въезд с массой требований Ольга БезродняяДля российских туристов всегда Турция стояла на первом месте, когда был выбор, куда поехать отдыхать за границу.
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