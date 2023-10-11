Ливенец ответит за убийство знакомого во время застолья

В Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего ливенца, который во время распития алкоголя убил своего знакомого.
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