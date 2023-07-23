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Сильный ветер препятствует борьбе с лесными пожарами на Родосе

Сильный ветер препятствует борьбе с лесными пожарами на Родосе

30 000 человек были вынуждены эвакуироваться с греческого острова Родос, в том числе 2 500 человек, которых пришлось переправить с пляжей, сообщает «the guardian».

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