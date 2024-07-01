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На выходных в Твери поймали 13 пьяных водителей

На выходных в Твери поймали 13 пьяных водителей

В Твери сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги мероприятия «Контроля трезвости». С 28 по 30 июня текущего года было выявлено и пресечено 13 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, сообщили в Telegram-канале ведомства.

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