На выходных в Твери поймали 13 пьяных водителей

В Твери сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги мероприятия «Контроля трезвости». С 28 по 30 июня текущего года было выявлено и пресечено 13 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, сообщили в Telegram-канале ведомства.