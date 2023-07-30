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Чилуэлл о Почеттино: «Чувствовать, что ты готов пробить стену ради кого-то, после 2-3 недель, – большая редкость. С ним отношения более личные, чем просто тренер – игрок»

«Однажды мы выполняли беговое упражнение в 10 подходов, но когда мы добрались до восьмого, тренер – я до сих пор не знаю, проверял он нас или нет, – сказал, что мы можем остановиться, если хотим.

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