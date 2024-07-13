Финал Кубка Америки‑2024 прервут на 25 минут из‑за выступления Шакиры

Финал Кубка Америки-2024 прервут ради выступления певицы Шакиры. Об этом сообщает издание Marca.По словам колумбийского комментатора Тито Пуччетти уточнил, что матч между сборными Аргентины и Колумбии будет прерван на 20-25 минут после завершения первого тайма.