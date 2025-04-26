Военные ВС РФ сообщили о невозможности спасти иконы из "Нового Иерусалима"

t.me/Настоящий Гладков Спасти иконы и иные святыни из сгоревшего после атаки боевиков ВСУ храмового комплекса "Новый Иерусалим" в Белгородской области на текущий момент невозможно из-за угрозы новых нападений со стороны украинских националистов.