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НСА: вспышка инфекции КРС в Европе вызывает обеспокоенность во всем мире, Китай ввел торговые ограничения

НСА: вспышка инфекции КРС в Европе вызывает обеспокоенность во всем мире, Китай ввел торговые ограничения

«Национальный союз агростраховщиков обращает внимание животноводов крупного и мелкого рогатого скота на возможности страховой защиты поголовья на условиях господдержки в связи с усилившейся угрозой проникновения блютанга из Европы.

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