Под Тюменью жители СНТ оказались в опасности из-за обмеления озера

Жители Нижнетавдинского района (Тюменская область) обеспокоены состоянием озера Сундукуль. По их словам, водоем мелеет, а берега так сильно заросли камышом, что к нему во время лесного пожара не могли подобраться сотрудники МЧС.
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