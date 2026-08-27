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Русская Семёрка

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Война 1812 года: чем русские на самом деле кормили пленных французов

О пленных Великой армии в России сложились два противоположных мифа. Первый — благостный: сердобольные русские бабы кормили замерзающих «шаромыжников» хлебом, а офицеры-дворяне сажали пленных французов за свой стол.

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