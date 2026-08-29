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Зендея и Том Холланд: история отношений и профессионального пути

Том Холланд и Зендея, известные по роли Питера Паркера и Мэй Джей в фильмах о Человеке-пауке, начали свои отношения после совместной работы над проектом «Человек-паук: Возвращение домой».

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