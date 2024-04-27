Операторы блокируют по 300 000 сим-карт в неделю. По запросу Роскомнадзора

В рамках борьбы с серыми сим-картами российские операторы сотовой связи приступили к активной блокировке абонентов с отсутствующими или неверными даннымиКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в крупном операторе сотовой связи, по запросу Роскомнадзора блокируются в среднем около 300 тысяч серых сим-карт каждую неделю.