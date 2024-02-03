Потомки самураев накосячили со снарядами для Украины или как японцы кинули британцев Евгения КомароваПоследнее письмо министра обороны Украины Рустема Умерова стало документом, вызвавшим волнение в военных кругах.
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