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Происшествия

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Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания приняли участие в Вахте памяти, посвященной жертвам теракта в Беслане

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания почтили память погибших в результате террористического акта в Беслане, жертвами которого стали 334 человека, 186 из них - дети.

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