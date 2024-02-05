Винисиус пропустил матч с «Атлетико» из-за повреждения шейного отдела

Главный тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти прокомментировал исключение бразильского нападающего Винисиуса Жуниора из стартового состава команды перед матчем 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико Мадрид» (1:1).
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