КНДР снова запустила шары, возможно, с мусором, в направлении Южной Кореи

Северная Корея вновь запустила воздушные шары, предположительно, содержащие мусор. Они направляются в сторону Южной Кореи, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
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