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Сальвини: Европа ищет поводы для продолжения конфликта на Украине

Сальвини: Европа ищет поводы для продолжения конфликта на Украине

Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что некоторые европейские страны не хотят завершения конфликта на Украине и ищут поводы для дальнейшего продолжения боевых действий.

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