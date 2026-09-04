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Режим повышенной готовности ввели в Чарышском районе Алтайского края из-за медведей

Режим повышенной готовности ввели в Чарышском районе Алтайского края из-за медведей

На время повышенной активности медведей местным жителям и гостям района рекомендуют отказаться от походов в лес В Чарышском районе Алтайского края участившиеся выходы медведей к населенным пунктам и нападения хищников на домашний скот стали причиной введения режима повышенной готовности.

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