Жителя Новодвинска осудили за мошенничество в особо крупном размере

Соответствующее постановление вынес Новодвинский городской суд.Следствие сообщает, что в 2021 году 32-летний житель города бумажников, являясь сотрудником одной из местных организаций, производил денежные махинации при приёме металлолома, используя подставные персональные данные старых поставщиков.
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