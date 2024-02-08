Жителя Новодвинска осудили за мошенничество в особо крупном размере

Соответствующее постановление вынес Новодвинский городской суд.Следствие сообщает, что в 2021 году 32-летний житель города бумажников, являясь сотрудником одной из местных организаций, производил денежные махинации при приёме металлолома, используя подставные персональные данные старых поставщиков.