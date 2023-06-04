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Натрий может заменить плутоний в ядерных реакторах

В ядерной физике произошел важный прорыв, связанный с использованием натрия. Обычно, этот элемент не используется в ядерных реакциях, но в новом исследовании ученым удалось создать особую форму натрия, которую они называют "натрий на стероидах".

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