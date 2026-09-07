Головин: «Единая Россия» создает равные возможности для развития молодежи

ВОЛГОГРАД, 7 сентября, ФедералПресс. В ходе рабочей поездки в Волгоградскую область член Высшего совета «Единой России», начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин заявил, что партийная Народная программа предусматривает расширение доступа молодежи к образованию, творчеству и спорту — в том числе в малых городах и на селе, а также для людей с ограничениями по здоровью.