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Головин: «Единая Россия» создает равные возможности для развития молодежи

Головин: «Единая Россия» создает равные возможности для развития молодежи

ВОЛГОГРАД, 7 сентября, ФедералПресс. В ходе рабочей поездки в Волгоградскую область член Высшего совета «Единой России», начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин заявил, что партийная Народная программа предусматривает расширение доступа молодежи к образованию, творчеству и спорту — в том числе в малых городах и на селе, а также для людей с ограничениями по здоровью.

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