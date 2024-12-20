16 декабря в учреждении образования состоялось праздничное мероприятие, посвященное началу республиканской благотворительной акции ´Наши дети´Цель этого замечательного события - подарить детям тепло, заботу и радость в преддверии Рождества и Нового года, исполнить их самые заветные мечты и наполнить сердца любовью и счастьем.