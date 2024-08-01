Камчатская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса «Первая афиша»

Екатерина Троценко, жительница Камчатского края, стала победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса «Первая афиша», который направлен на поддержку музыкально одаренных детей из социально незащищённых категорий.
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