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ИА Регнум

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Лукашенко поручил «встряхнуть армию» вплоть до мобилизации

Белоруссии пришло время проверить боевую готовность своей армии вплоть до мобилизации. Об этом 11 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

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