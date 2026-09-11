Лукашенко поручил «встряхнуть армию» вплоть до мобилизации

Белоруссии пришло время проверить боевую готовность своей армии вплоть до мобилизации. Об этом 11 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ «Не сердите меня!...
- Премьер-министр Э...
- Путин: в России р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым