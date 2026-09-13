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Царьград

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Asahi: рейсы саудовской нефти в Азию удлинятся до 100 суток

Asahi: рейсы саудовской нефти в Азию удлинятся до 100 суток

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива может увеличить рейсы саудовской нефти в Азию до 100 суток. Конфликты у Йемена усиливают угрозы, сообщает Asahi.

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