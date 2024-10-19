🤩 В Судаке на «Зелёном фестивале» организовали пресс-подход с гусём Его зовут Эдуард Эдуардович, он приехал из Ялты.
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🤩 В Судаке на «Зелёном фестивале» организовали пресс-подход с гусём Его зовут Эдуард Эдуардович, он приехал из Ялты.