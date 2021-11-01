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Великое переселение фашистских заводовВеликое переселение фашистских заводов

Великое переселение фашистских заводовВеликое переселение фашистских заводов

Война в редких фотографиях и рассекреченных документах. Проект Постановления ГКО СССР о репарациях, подготовленный В.

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Альбина Колесникова
Вот теперь понятно как возраждалась СССР и как и сколько было вывезено из Германии заводов, пароходов, подлодок и прочего сколько специалистов вместе с семьёй было насильно вывезено из Германии. Всё документировано и подписано тремя державами.
Андраник Оганесян
А, сколько было вывезено и уничтожено оккупантами во время ВОВ на нашей территории?
Татьяна
Альбина Колесникова, а про 27 миллионов уничтоженных Вы не забыли? Это невосполнимые потери нашего народа!!! Жаль. что Вы этого не поняли и оперируете "заводами и пароходами и пр."!
Олег Архипов
Заводы-пароходы это понятно,а вот люди ! Надо было пару-тройку миллионов немок вывезти,чтоб они нарожали детей для СССР,естественно от советских и вырастили и воспитали б их как советских людей.
Николай
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Николай
"Деток фюрера" рожали и на нас бы поработали!

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