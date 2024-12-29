На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России

28,2 тыс прочтений Сегодня Оглавление Задачи комплекса С-500 Перехват американских ракет ATACMS Оценка российской ПВО Пентагоном Зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей" в составе нового российского полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, обеспечивающих операции ВВС НАТО, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии