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Борис Титов посетит Китай для подготовки очередного российско-китайского Форума МСП

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов 8-10 сентября будет находиться с деловым визитом в Китайской народной республике.

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